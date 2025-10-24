Gigantul francez de supermarketuri Carrefour se pregătește să iasă de pe piața din România! Potrivit publicației franceze L’Informe, informație preluată și citată de Bloomberg, retailerul a demarat deja procedurile pentru a vinde operațiunile locale.

Intenția Carrefour de a-și vinde operațiunile din România, intermediată de BNP Paribas, nu este o decizie izolată. Ea vine după mișcări strategice clare pe piața locală și, mai ales, pe fondul unui climat politic ostil față de retaileri.

Decizia Carrefour este puternic influențată de politicile agresive adoptate de guvernele succesive din România (Ciucă, Ciolacu, Bolojan).

Presiunea politică și impactul asupra marjelor de profil

Plafonarea Adaosurilor: Menținerea plafonării adaosurilor comerciale la zeci de produse alimentare a redus direct marjele de profit ale marilor lanțuri de retail.

Obligația Produselor Locale: Marile magazine au fost obligate să crească ponderea mărfurilor de proveniență locală, generând costuri și provocări logistice suplimentare.

Aceste măsuri combinate au făcut operațiunile mai puțin atractive din punct de vedere financiar pentru gigantul francez.

Vânzări premergătoare: Pitești și Sun Plaza

Carrefour a început deja să își restructureze discret prezența pe piața românească, pregătind terenul pentru o ieșire totală. Un magazin Carrefour din Pitești a fost vândut către lanțul românesc La Cocoș. Spațiul comercial din Sun Plaza a fost cedat către principalul său competitor francez, Auchan.

Carrefour se retrage și din Polonia

Vânzarea magazinelor din România se aliniază cu intenția Carrefour de a se retrage și din Polonia.

Bloomberg a scris anterior că grupul portughez Jerónimo Martins (care deține lanțul Biedronka) ia în considerare o achiziție, deși aceasta ar putea ridica probleme serioase de antitrust în Polonia.

Contactați de presă cu privire la o posibilă achiziție regională (Polonia și România), reprezentanții Jerónimo Martins au refuzat să comenteze zvonurile, reiterând că se concentrează pe creșterea pe piețele actuale (Polonia, Slovacia, Columbia și Portugalia).