Astăzi, liderul suveraniștilor ajunge la secția de poliție pentru a semna măsura controlului judiciar.

Călin Georgescu merge, și astăzi, la poliție, pentru controlul judiciar. Liderul suveraniștilor este așteptat să facă cel mai important anunț al sfârșitului de an, mai ales în contextul declarației halucinante a președintelui Nicușor privind intenția de a prezenta la Copenhaga, la summitul care începe astăzi, elemente din rechizitoriul lui Călin Georgescu care demonstrează, spune el, existența unui război hibrid al Rusiei și în România.

o să aflați planul exploziv pentru revenirea în politică a lui Călin Georgescu.

Călin Georgescu, anunțul care spulberă coaliția de guvernare: Am soluția prin programul de țară, o strategie clară

Călin Georgescu a realizat o analiză dură a situației actuale din România, criticând clasa politică și lipsa de soluții reale pentru problemele cu care se confruntă cetățenii. Liderul suveranist a prezentat o serie de măsuri care vin să completeze programul său de țară „Hrană, apă, energie”.

Proiectul de redresare națională: cinci pași esențiali

Călin Georgescu propune un plan simplu și direct pentru revigorarea statului român, structurat în cinci direcții clare:

1. Legi simple, pe înțelesul tuturor

2. Funcționari bine instruiți

3. Taxe și impozite mici

4. O monedă stabilă

5. O țară curată