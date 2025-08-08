Banca Centrală se declară pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu, în condiţii de păstrare a stabilităţii financiare.

Conducerea Băncii Naţionale a României a decis, vineri, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an şi a nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR monitorizează atent evoluţiile mediului intern şi internaţional şi se declară pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu, în condiţii de păstrare a stabilităţii financiare.