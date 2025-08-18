Absolvenţii de liceu care au susţinut Bacalaureatul în cadrul celei de-a doua sesiuni vor afla, luni, primele rezultate.

Notele vor fi afişate pe site-ul dedicat, dar şi la centrele unde candidaţii au dat examenele.

Tot luni, vor putea fi vizualizate lucrările.

Ulterior, candidații nemulțumiți vor putea fi depune contestaţii, între orele 14:00 şi 18:00.

În zilele de 19 şi 20 august, va continua procedura de vizualizare a lucrărilor scrise şi se vor mai putea depune contestaţii.

Pe 26 august, vor fi afişate rezultatele finale.

La cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului s-au înscris peste 30.000 de candidaţi, amintește Radio România Actualități.