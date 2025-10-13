Se așteaptă deciziile cruciale ale CSM în urma scandalului din justiție! Petițiile depuse de avocații lui Călin Georgescu împotriva lui Nicușor Dan și Alexandru Muraru au fost înregistrate. Liderul suveranist acuză presiuni pe dosare și asupra judecătorilor.

Consiliul Superior al Magistraturii confirmă că, în aceste momente, sunt în lucru petițiile depuse de Călin Georgescu.

Este vorba despre două petiții care au fost depuse către CSM de către avocații lui Călin Georgescu. În aceste momente, au fost înregistrate două petiții împotriva lui Alexandru Muraru și Nicușor Dan, privind implicarea lor ilegală asupra dosarelor penale care se află în curs.

În petiții, avocații lui Călin Georgescu menționează că se afectează grav independența Justiției asupra acestor anchete penale care se află în derulare pe masa procurorilor, dar și asupra dosarelor care se află pe rolul instanțelor.

În săptămânile următoare, este așteptat ca magistrații să se întrunească pentru a analiza aceste două petiții. În acest caz, ulterior se poate veni cu un verdict extrem de clar asupra sistemului judiciar că aceste două intervenții ale lui Nicușor Dan și Alexandru Muraru afectează grav independența Justiției și pun presiune asupra actului de justiție.