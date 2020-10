România rămâne în zona extrem de periculoasă a pandemiei de coronavirus. Peste 4.700 de noi cazuri și 73 de decese au fost raportate, la ultimul bilanț. Grav este că a fost atins un nou record de bolnavi internați la Terapie Intensivă: 787 în toată țara.

În aceste condiții, autoritățile iau în calcul mai multe măsuri pentru limitarea răspândirii virusului. Premierul a anunțat că se analizează inclusiv varianta ca libera circulație să fie restricționată pe timpul nopții.

Explozie de cazuri Covid în România. Ce NOI MĂSURI pregătesc autoritățile: circulația ar putea fi RESTRICȚIONATĂ iar

„In momentul de fata, se analizeaza mai multe scenarii. Se dicuta despre impactul din punct de vedere al sanatatii si reducerea numarului de infectari, dar si impactul asupra economiei. Se va stabili, probabil, incepand din 1 noiembrie, daca nu e cazul mai repede. Cel mai vehiculat este scenariul in care, in localitatile in care se depaseste 3 la mia de locuitori, sa se aplice astfel de masuri, adica restrictionarea circulatiei pe timp de noapte, intre 12 si 6 dimineata”, a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Virgil Guran, consilierul premierului.