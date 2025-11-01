Scena politică se încinge la început de noiembrie. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) anunță că pregătește o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, în încercarea de a forța plecarea premierului.

Demersul vine într-un moment tensionat pentru coaliția de guvernare, tot mai slăbită de conflicte interne și acuzații reciproce. Potrivit surselor parlamentare, opoziția mizează pe sprijinul unei părți din aleșii puterii, nemulțumiți de deciziile recente ale executivului.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a alimentat speculațiile privind o posibilă ruptură în coaliție, afirmând recent că, în cazul unui nou eșec privind reforma pensiilor speciale, „Ilie Bolojan ar trebui să își asume politic și să plece acasă”, notează Realitatea PLUS.

Declarația a fost interpretată ca un semnal clar de nemulțumire în interiorul coaliției. Mai mulți parlamentari ar fi dispuși să voteze moțiunea pregătită de AUR, dacă premierul nu reușește să detensioneze situația.

Moțiunea va fi una de cenzură, nu simplă – ceea ce înseamnă că, dacă va trece de votul Parlamentului, guvernul va fi automat demis. Pentru adoptarea acesteia este nevoie de cel puțin jumătate din voturile tuturor parlamentarilor, ceea ce ar presupune și o parte din voturile actualei puteri.