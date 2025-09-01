Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) a transmis Guvernului cinci propuneri concrete pentru reducerea rapidă a facturilor la energie, măsuri care vizează atât locuințele individuale, cât și blocurile de apartamente, având aplicabilitate imediată sau efecte vizibile în maximum 12 luni.

‘Toate aceste soluții necesită voință politică și înțelegerea că este nevoie de acestea mai ales în această perioadă în care românii plătesc una dintre cele mai scumpe energii din Europa’, se arată într-un comunicat al asociației.

Astfel, APCE propune, în primul rând, legiferarea Comunităților de Energie în termen de adoptare de trei luni și cu reducerea vizibilă a facturilor în 3-12 luni.

‘România riscă sancțiuni europene pentru lipsa unei legislații privind comunitățile de energie – o soluție care, în țări precum Spania, a dus la scăderi de peste 60% ale facturilor pentru membrii acestor comunități. Astfel de structuri permit cetățenilor să-și gestioneze direct producția, distribuția și stocarea de energie, obținând independență față de furnizorii și producătorii tradiționali. În prezent, peste 4% dintre europeni fac parte dintr-o comunitate de energie, iar la nivelul Uniunii există deja aproape 10.000 de astfel de comunități’, scrie APCE.

O altă propunere se referă la Prosumatorul de Condominiu în termen de adoptare de trei luni și cu reducerea vizibilă a facturilor tot în 3-12 luni. . Printr-o simplă modificare legislativă, locatarii de la bloc ar putea deveni beneficiari direcți ai energiei solare produse pe acoperișurile imobilelor. Fiecare apartament ar primi, lunar, contravaloarea energiei produse, proporțional cu cota-parte indiviză energetică.

APCE susține că România are un potențial uriaș: peste 4.000 MW instalați pe cele aproximativ 4.200 de hectare de acoperișuri de blocuri. Această resursă ar putea fi valorificată imediat în beneficiul milioanelor de locatari.

A treia măsură propusă se referă la mini-sisteme fotovoltaice de balcon/terasă, având o lună ca termen de adoptare și reducerea imediată a facturilor cu 60%.

‘Mini-sistemele fotovoltaice pentru balcon sau terasă sunt kit-uri simple compuse din panouri solare și micro-invertoare care se conectează direct la priză. Energia produsă este consumată instantaneu de aparatele electrice din locuință. În Germania, există deja peste un milion de astfel de sisteme instalate, care au dus la reduceri de peste 60% ale facturilor lunare. În România, legiferarea lor a fost blocată pe motive birocratice și urbanistice. Eliminarea acestor bariere ar permite cetățenilor să reducă imediat costurile la energie’, consideră asociația.

Reglementarea marjei de furnizare pentru energia produsă de către prosumatori reprezintă cea de-a patra propunere a APCE, cu termen de adoptare până în trei luni și reducerea vizibilă a facturilor imediat după aplicare. Energia verde produsă de prosumatori ar trebui să reducă facturile românilor, având costuri de producție aproape zero. În 2025, se estimează un excedent de aproape 2 miliarde KWh de energie regenerabilă injectată în rețea.

‘ANRE a lăsat la latitudinea furnizorilor stabilirea marjei de furnizare, ceea ce a permis să fie revândută consumatorilor la prețuri foarte mari. Furnizorii ajung în anumite cazuri să aibă o marjă de furnizare (profit) uriașă de 880%’, precizează asociația în comunicat.

În acest context, APCE solicită reglementarea clară prin lege a marjei de furnizare, astfel încât energia produsă de prosumatori să reducă efectiv facturile românilor.

De asemenea, asociația propune reducerea anuală a tarifelor de transport pentru Transelectrica. O cantitate semnificativă de energie, reprezentând excedentul prosumatorilor, nu tranzitează rețelele Transelectrica spre a fi consumată.

‘Cu toate acestea, transportatorul național a încasat peste 18 milioane de euro în anul 2024, iar pentru 2025 APCE estimează venituri de aproximativ 35 de milioane de euro. Întrucât acest serviciu nu a fost prestat, costurile aferente nu trebuie reflectate în facturile consumatorilor din România’, menționează APCE în comunicat. AGERPRES