Peste 278.000 de fani s-au bucurat de ediţia a şasea a celui mai mare festival de pe o plajă din Europa, Neversea, desfăşurat în perioada 4 – 7 iulie, la Constanţa, au informat luni organizatorii.

Conform sursei citate, duminică, cea de-a patra zi de Neversea a atras peste 68.000 de participanţi care au fost alături de artiştii lor preferaţi: G-Eazy, Steve Aoki, Tujamo, Sara Bluma, Dub FX, Pax Tulum, Jeru Da Damaja, precum şi Puya, Delia, DOC, Vescan şi Macanache.

„În cele patru zile de festival, peste 278.000 de fani au participat la cea de-a şasea ediţie a celui mai mare festival de pe o plajă din Europa. Ingredientele cele mai caliente ale ediţiei Neversea de până acum au fost: cei peste 100 de artişti de la cele patru scene, experienţele memorabile oferite de partenerii festivalului, fanii care au cântat şi dansat până la răsărit”, se arată într-un comunicat de presă transmis de organizatorii Neversea.

G-Eazy a fost unul dintre cei mai aşteptaţi artişti ai celei de-a şasea ediţii Neversea. Acesta a lansat de curând albumul „Freak Show”, care include colaborări cu French Montana, Coi Leray, Kali. O parte dintre noile piese au putut fi ascultate live duminică seară pe plaja Neversea din Constanţa. G-Eazy a fost extrem de impresionat de energia fanilor iar hituri precum „Me, Myself and I”, „Tumblr Girls”, „No Limit”, „Him and I” au transformat show-ul într-una dintre amintirile speciale de la Neversea 2024.

Steve Aoki a adus multă energie în ultima seară de festival, dar şi celebrele torturi aşteptate la fiecare show de fani cu pancarte care să îi atragă atenţia.

Tujamo a petrecut până la răsărit cu zecile de mii de fani care au ales distracţia la malul mării.

Puya a urcat pentru prima dată pe scena principală de la Neversea şi a declarat că are emoţii foarte mari.

Delia a susţinut un super show la main stage iar invitaţii speciali au fost Antonia şi Iustin de la HVNDS.

„Cele patru apusuri şi patru răsărituri de la NEVERSEA sunt aşteptate de fanii festivalului în fiecare vară, momente în care îşi promit că vor dansa şi vor cânta alături de artiştii favoriţi. În cele şase ediţii de festival, peste 1,4 milioane de iubitori NEVERSEA s-au bucurat de experienţa memorabilă de la malul mării”, se mai spune în comunicat.

Toţi cei care doresc să fie parte din experienţa Neversea la cea de-a şaptea ediţie se pot înregistra pe site-ul https://neversea.com/.

AGERPRES