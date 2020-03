Personalul medical din Galați a lansat un apel pe o rețea de socializare.

Aceștia se tem că stocul de produse de dezinfecție și echipamente de protecție se va termina. Pe o pagină a unei rețele de socializare a apărut un anunț prin care se solicită echipamente care să îi ajute pe medici în lupta cu noul virus.

Facem un apel disperat la toti oamenii de bine , cu suflet și cu resurse, care doresc sa ni se alature in lupta noastra cu aceasta pandemie… in prezent sectia Bloc Operator are stocuri de materiale de protectie asigurate pentru o perioada scurta de timp și vom fi siliți de împrejurări, să intrăm în contact direct cu pacienți contaminați cu COVID+ ,să asigurăm urgentele chirurgicale. Avem si promisiunea ca vor veni in curand materialele de protectie dar ne temem până atunci pentru siguranța noastră și a familiilor noastre. Din evolutia dramatica a evenimentelor din tarile care au un sistem medical mult mai bine pus la punct decat al nostru, am observat ca au ajuns destul de repede la epuizarea materialelor de protectie. Apelul nostru este sa ne ajutati cum puteți…și aici NU mă refer la ajutor financiar ci la echipament de protecție(halate,măști,mănuși,ochelari),substanțe dezinfectante biocide…acum… pentru ca si noi sa va putem ajuta și să nu fim trimiși la lupta cu mâinile goale. Va multumim!

Personalul de cadre medii și auxiliare din Blocul Operator , Spitalul Clinic Județean de Urgență Galati …

Toți cei care pot ajuta au posibilitatea să ia legătura cu medicii prin intermediul paginii de pe rețeaua de socializare (click aici).