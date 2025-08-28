Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de caniculă pentru județele Timiș, Arad și Bihor, valabilă vineri, 29 august, în intervalul orar 12:00 – 21:00.

Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la soare în orele de vârf, să consume lichide suficiente și să acorde o atenție sporită persoanelor vulnerabile, precum vârstnicii și copiii.