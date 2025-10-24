Anca Alexandrescu a prezentat documentele care îl pun în dificultate pe Ilie Bolojan. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a demonstrat cum premierul a locuit ilegal, luni de zile, într-o vilă rezervată exclusiv foștilor șefi de stat.
Potrivit documentului prezentat de Anca Alexandrescu, Ilie Bolojan locuiește din luna iulie într-o locuință destinată exclusiv foștilor șefi de stat, în care, de altfel, a locuit și Traian Băsescu.
Anca Alexandrescu: „Bolojan a stat ilegal în vila de protocol”
Anca Alexandrescu afirmă că autoritățile au fost puse în fața faptului împlinit, iar ulterior Guvernul ar fi modificat în tăcere regimul juridic al locuinței pentru a justifica cheltuielile de protocol. în lipsa unui contract și a unei decizii oficiale privind schimbarea destinației imobilului, RAPPS nu putea justifica cheltuielile. „I-au spus că trebuie să semneze un contract, să dea o hotărâre ca să schimbe destinația. Nu se poate, pentru că este destinată foștilor șefi de stat. Nu a vrut deloc.”