Alegeri prezidențiale 2025. TU DECIZI! Aproximativ 18 milioane de români sunt așteptați, astăzi, la urne, pentru a-și alege președintele din cei 11 candidați care s-au înscris în cursa pentru Palatul Cotroceni. Cele aproape 19.000 de secții de votare s-au deschis la ora 7:00 și se închid la ora 21:00. Un număr de 159 de observatori internaționali supraveghează desfășurarea votului.

Peste 1 milion de români au votat deja în țară, până la această oră. Mobilizare fără precedent.

La alegerile din 4 mai, alegătorul își poate exprima dreptul constituțional la una dintre următoarele secții de votare:

– în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde își are domiciliul sau reședința, poate vota numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își are domiciliul ori reședința, conform legii; alegătorul cu domiciliul sau reședința în municipiul București nu își poate exercita dreptul de vot la o secție de votare situată în alt sector al municipiului București decât cel în care are domiciliul sau reședința, dar își poate exercita dreptul de a alege la orice secție de votare aflată în alt județ;

– în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde își are domiciliul sau reședința, poate vota la orice secție de votare din cadrul acesteia;

– în cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secție de votare organizată în străinătate;

– în cazul în care îndeplinește funcția de membru al biroului electoral al secției de votare sau de operator de calculator al unei secții de votare ori asigură menținerea ordinii, votează la secția unde își desfășoară activitatea;

– în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secție care îi asigură accesul la urne. Potrivit AEP, 97,94% din totalul secțiilor îndeplinesc criteriile minimale pentru a asigura accesul alegătorilor cu mobilitate redusă.

Alegătorii votează cu un act de identitate valabil în ziua votării, emis de statul român, și anume: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; pașaportul diplomatic; pașaportul diplomatic electronic; pașaportul de serviciu; pașaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din școlile militare).

Pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetățenii români care votează în străinătate sau de cetățenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.

Urnele se închid la ora 21:00.

Alegătorii care la ora 21:00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției pentru a intra în localul de vot pot să își exercite dreptul de a alege până cel mult la ora 23:59.

Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea „VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele candidatului pentru care optează. După ce a votat, alegătorul are obligația de a introduce buletinul de vot în urnă. Ștampila încredințată pentru votare se restituie președintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secției de votare desemnați de acesta.

Tentativa unei persoane de a vota de mai multe ori sau fără a avea acest drept se pedepsește conform legii penale. Fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot este interzisă.

Lista candidaților la alegerile prezidențiale din 4 mai 2025

Potrivit BEC, ordinea pe buletinul de vot a celor 11 candidaţi este următoarea:

poziţia 1 – George Nicolae Simion (Alianţa pentru Unirea Românilor);

poziţia 2 – George Crin Laurenţiu Antonescu (Alianţa Electorală România Înainte);

poziţia 3 – Elena Valerica Lasconi (Uniunea Salvaţi România);

poziţia 4 – Cristian Vasile Terheş (Partidul Naţional Conservator Român);

poziţia 5 – Marcela Lavinia Şandru (Partidul Umanist Social Liberal);

poziţia 6 – Victor Viorel Ponta (candidat independent);

poziţia 7 – Sebastian Constantin Popescu (Partidul Noua Românie);

poziţia 8 – Silviu Predoiu (Partidul Liga Acţiunii Naţionale);

poziţia 9 – John-Ion Banu-Muscel (candidat independent);

poziţia 10 – Petru Daniel Funeriu (candidat independent);

poziţia 11 – Nicuşor-Daniel Dan (candidat independent).

Cum arată buletinul de vot și unde se pune ștampila validă

Buletinul de vot pentru primul tur de scrutin este structurat în casete dreptunghiulare, fiecare conținând numele complet al candidatului, partidul sau alianța care îl susține (dacă este cazul) și sigla formațiunii politice.

Candidații independenți sunt menționați ca atare, fără siglă de partid. Buletin de vot, turul 1 Buletin de vot, turul 1, pagina 2 Buletin de vot, turul 1, pagina 3 Buletin de vot, turul 1, pagina 4

Unde se pune ștampila pentru un vot valid

Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), sunt buletine de vot valabil exprimate acele buletine pe care:

– ștampila cu mențiunea „VOTAT’’ este aplicată în interiorul unui singur patrulater;

– ștampila cu mențiunea „VOTAT” depășește limitele patrulaterului, fără a atinge un alt patrulater, iar opțiunea alegătorului este evidentă;

– ştampila cu mențiunea „VOTAT” a fost aplicată de mai multe ori în același patrulater;

– ştampila cu mențiunea „VOTAT” a fost aplicată de mai multe ori, atât într-un patrulater, cât şi în afara oricărui alt patrulater;

– ștampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot sunt înscrise olograf diverse mențiuni ale alegătorului (votul este considerat valabil indiferent de mențiunile înscrise pe buletinul de vot); votul este exprimat în condiţiile legale, dar buletinul de vot a fost introdus, de către alegător, în altă urnă decât cea corespunzătoare scrutinului pentru care este întrebuinţat.

Cu ce act poți vota la alegerile prezidențiale

La alegerile prezidențiale 2025, alegătorii pot vota cu unul dintre actele de identitate de mai jos, valabil în ziua votării:

cartea de identitate;

cartea electronică de identitate;

cartea de identitate provizorie;

buletinul de identitate;

paşaportul diplomatic;

paşaportul diplomatic electronic;

paşaportul de serviciu;

paşaportul de serviciu electronic;

carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din școlile militare).

Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic și paşaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de către cetăţenii români care votează în străinătate sau de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.

CINE ARE DREPT DE VOT

-au împlinit 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv

-nu sunt debili sau alienați mintal, puși sub interdicție

-nu sunt condamnați la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă

SURSA: Autoritatea Electorală Permanentă

CE REGULI TREBUIE SĂ URMĂM ÎN SECȚIA DE VOTARE

-prezentarea unui act de identitate valabil este obligatorie

-este interzisă purtarea de însemne, materiale promoționale (tricouri, insigne, bannere) cu mesaje sau simboluri electorale

-este interzis îndemnul altor alegători la votarea unui anume candidat

-este interzis fotografiatul sau filmatul în cabina de votare

-este interzis votul în numele altei persoane

-tentativa de a vota de mai multe ori sau fără a avea acest drept are consecințe penale

SURSA: Autoritatea Electorală Permanentă

CÂTE SECȚII DE VOTARE SUNT DESCHISE ÎN DIASPORA

*TOTAL: 965 de secții:

-Italia: 163

-Spania: 148

-Marea Britanie: 108

-Germania: 88

-Franța: 68

-Republica Moldova: 64

-SUA: 50

-Belgia: 29

SURSA: Ministerul de Externe