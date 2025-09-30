Fostul director al SIE și ex-candidat la prezidențiale, generalul (r) Silviu Predoiu, avertizează că România ar putea intra curând într-o etapă de alegeri anticipate, atât parlamentare, cât și prezidențiale, scenariu care ar putea deschide drumul unei noi clase politice.

Într-un interviu acordat Aleph News și preluat de Inpolitics.ro, Predoiu a spus că actuala conducere a ratat șansa unei schimbări reale și că singura soluție rămasă este resetarea prin scrutin anticipat.

„Am ratat o ocazie, dar părerea mea este că ea va reveni. Mă aștept să fie alegeri anticipate și parlamentare, și prezidențiale. Totul trebuie să înceapă de sus, de la un președinte capabil să dea exemplu”, a declarat acesta.

Predoiu a taxat lipsa de activitate a președintelui Nicușor Dan, pe care îl consideră incapabil să se ridice la nivelul funcției.

„De la începutul lunii, președintele a avut activități în doar șase zile și a semnat patru decrete. Cum vi se pare că sună ca model de conduită? Și-a început mandatul cu un concediu prelungit. Problema este că schimbarea trebuie să vină de sus”, a punctat fostul șef al SIE.

Nici premierul Ilie Bolojan nu a scăpat de critici. Predoiu i-a reproșat discrepanța dintre discursurile despre reformă și realitatea din administrație.

„Degeaba vorbește despre evaluarea funcționarilor publici. Ar trebui să înceapă cu primul funcționar al țării. Dacă președintele a avut activitate doar o treime dintr-o lună, atunci poate postul e inutil și se poate ocupa un consilier de asta.”

Declarațiile lui Predoiu alimentează speculațiile despre o posibilă resetare a scenei politice, într-un moment în care România traversează o criză de credibilitate la nivelul conducerii.

