Agresorul livratorului din Bangladesh, Cosmin Tudoran, în vârstă de 20 de ani, a fost trimis în judecată de procurori. Acesta este acuzat de lovire sau alte violențe și de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe.

Incidentul a avut loc pe 26 august 2025, în Sectorul 2 al Capitalei. Tânărul l-a lovit cu pumnul în față pe livrator, acuzându-l că este „invadator” și cerându-i să părăsească România. Victima a suferit leziuni care au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Agresorul a filmat momentul și a fost surprins de un polițist aflat în timpul liber, care l-a reținut pe loc. Ulterior, Tudoran a declarat că nu poate „respira același aer cu subumanii ăștia” și că are „sânge pur”.

Pe 27 august, tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, măsură menținută și de Tribunalul București. Între timp, procurorii au descoperit și postările sale extremiste de pe rețelele sociale.

În iunie 2025, Cosmin Tudoran a distribuit online un videoclip cu simboluri legionare și imagini cu Adolf Hitler, alături de steaguri cu svastica nazistă. Aceste elemente au dus la extinderea anchetei și pentru fapte de promovare a simbolurilor interzise.

Dosarul va fi judecat de magistrații Judecătoriei Sectorului 2, iar tânărul riscă pedepse serioase atât pentru agresiunea fizică, cât și pentru propaganda extremistă.