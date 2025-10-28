Președintele american și noul premier japonez au semnat un acord pentru metalele rare.

În cadrul întrevederii de la Tokyo, Donald Trump și Sanae Takaichi au salutat începutul unei noi „epoci de aur” pentru alianța dintre țările lor.

Exporturile japoneze către Statele Unite ale Americii vor fi supuse unor tarife de 15%, măsură convenită anterior, dar parafată abia marți.

Declarațiile lui Trump arată că acesta îi acordă lui Takaichi multă încredere, notează BBC News.

Liderul de la Casa Albă le-a spus, de asemenea, membrilor familiilor cetățenilor japonezi răpiți de Coreea de Nord între 1977 și 1983 că „vom face tot ce ne stă în putință” pentru a-i aduce acasă.

După vizita în Japonia, președintele american va zbura în Coreea de Sud, unde se va întâlni cu liderul chinez Xi Jinping.

Ce prevede înțelegerea

Acordul comercial semnat de cei doi lideri promite o „nouă epocă de aur” pentru relațiile bilaterale.

În realitate însă, înțelegerea reconfirmă acordurile anterioare semnate la începutul acestui an.

Printre acestea se numără decizia SUA de a impune un tarif de 15% pentru aproape toate importurile din Japonia – inclusiv pentru uriașa industrie auto japoneză – o reducere față de taxa de 25% cu care Trump amenințase inițial.

În schimb, Japonia s-a angajat să investească 550 de miliarde de dolari în Statele Unite și să cumpere mai multe produse americane, inclusiv din sectoare-cheie precum cel auto, al aviației, agriculturii și energiei.