Un accident grav a avut loc marți dimineață, pe DJ 255, în județul Galați. O persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost rănite după ce o autospecială de poliție a intrat în coliziune cu un atelaj hipo.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, incidentul s-a produs în jurul orei 06:08. Autospeciala, condusă de un tânăr de 20 de ani din localitatea Matca, se deplasa dinspre Pechea către Rediu, când a lovit căruța aflată pe același sens de mers.

”La data de 9 septembrie, la ora 06:08, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Galați au fost sesizați, prin apel la numărul unic 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DJ 255. Din primele cercetări efectuate la fața locului, aceștia au stabilit că o autospecială de poliție, condusă de un tânăr în vârstă de 20 de ani, din localitatea Matca, județul Galați, care se deplasa dinspre localitatea Pechea, către Rediu, ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo, care avea aceeași direcție de deplasare”, a transmis IPJ Galați.

În urma impactului, o persoană aflată în atelaj a murit pe loc, iar alte trei au fost transportate la spital cu răni. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Sursa: Realitatea de Galati